Россия
14:10, 5 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили испарение духа Анкориджа

Депутат Новиков: Договоренности Анкориджа не были закреплены действиями
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Дух Анкориджа постепенно испаряется из-за того, что достигнутые в рамках этих переговоров соглашения не были подкреплены реальными действиями, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он подчеркнул, что, чем дольше будет пауза, тем меньше окажутся предпосылки к закреплению достигнутого позитива.

«О духе Анкориджа всерьез и по-крупному можно было бы говорить, если бы он получил подкрепление второй серией переговоров, где политический контекст был бы столько же благожелателен. Во всех остальных ситуациях появляется подозрение, что Анкоридж был разовой акцией, как и многое у президента США Дональда Трампа», — заметил политик.

Вместе с тем, он не исключил, что продолжение переговоров с учетом Анкориджа все еще возможно, но подчеркнул, что для этого необходимы реальные шаги.

«После Анкориджа не было конкретных действий, так что ситуация немного зависла в воздухе. И, чем дольше длится эта пауза, чем меньше попыток закрепить достигнутое, тем больше будет возникать совершенно правомерное ощущение, что дух Анкориджа испаряется», — заключил Новиков.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что дух Анкориджа испаряется. Он также добавил, что достигнутые понимания на саммите России и США подразумевают серьезные компромиссы от Москвы.

