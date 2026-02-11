Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
10:45, 11 февраля 2026

Военблогер заявил о пределе в терпении Москвы к «духу Анкориджа»

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Терпение Москвы по поводу урегулирования украинского конфликта «в духе Анкориджа» уже на пределе. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

По его словам, США не хотят соблюдать то, что сами ранее предлагали, хотя на деле еще даже «нет никаких соглашений». Подоляка задался вопросом, как бы развивалась ситуация, если бы Москва о чем-то договорилась и подписала документы. Блогер посчитал, что вероятность соблюдения подобного соглашения стремилась бы к нулю.

«А потому, думаю, скоро о духе Анкориджа забудут. Ввиду того, что этот "дух" за полгода сильно протух. Да и Трампу, ввиду огромных внутренних проблем, уже скоро будет не до Анкориджа», — написал Подоляка.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон движутся не в том направлении на переговорах, несмотря на формальное согласие администрации президента США Дональда Трампа с интересами России по Украине.

