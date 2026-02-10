Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
12:49, 10 февраля 2026Мир

Лавров заявил о неправильном направлении на переговорах

Лавров: Россия и США движутся не в том направлении на переговорах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Россия и США движутся не в том направлении на переговорах, так как, несмотря на формальное согласие администрации президента Дональда Трампа с интересами Москвы по Украине, никакого улучшения ситуации не произошло. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу «НТВ», текст есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Но, если мы проанализируем, какие практические шаги на российском направлении были сделаны за год пребывания в Белом доме во время второй каденции президента США Трампа и его команды, то, собственно говоря, мы движемся не в том направлении», — указал глава внешнеполитического ведомства.

В частности, Лавров обратил внимание на продолжающееся санкционное давление США в отношении России, а также отсутствие прорывов в двустороннем сотрудничестве. По его словам, американская сторона стала предлагать устранить эти проблемы только после урегулирования украинского конфликта.

Ранее Лавров заявил, что Россия согласилась на предложение США перейти к сотрудничеству в рамках решения украинского вопроса, однако Вашингтон вводит новые санкции против Москвы. По словам министра, приняв это предложение, Москва и Вашингтон вроде бы выполнили задачу по решению украинского вопроса и перешли к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству, однако пока на практике все выглядит наоборот.

