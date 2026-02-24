Российский боец СВО спас 79 сослуживцев

Российский боец спас жизни 79 военнослужащих

Российский боец специальной военной операции (СВО) с позывным Барс спас жизнь десяткам военнослужащих. Об этом сообщает газета «Туймазинский вестник».

Летом 2024 года военнослужащий направлялся на полигон, попавший под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина, несмотря на угрозу повторного удара, незамедлительно приступил к оказанию первой помощи пострадавшим.

Благодаря своевременным действиям Барса удалось сохранить жизнь 79 бойцам, отмечает издание. За боевые заслуги он был награжден медалью.

Ранее стало известно о подвиге другого бойца СВО. Он сумел эвакуировать товарища с открытой местности, простреливаемой ВСУ.