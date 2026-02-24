Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 24 февраля 2026Россия

Российский боец СВО спас 79 сослуживцев

Российский боец спас жизни 79 военнослужащих
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский боец специальной военной операции (СВО) с позывным Барс спас жизнь десяткам военнослужащих. Об этом сообщает газета «Туймазинский вестник».

Летом 2024 года военнослужащий направлялся на полигон, попавший под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина, несмотря на угрозу повторного удара, незамедлительно приступил к оказанию первой помощи пострадавшим.

Благодаря своевременным действиям Барса удалось сохранить жизнь 79 бойцам, отмечает издание. За боевые заслуги он был награжден медалью.

Ранее стало известно о подвиге другого бойца СВО. Он сумел эвакуировать товарища с открытой местности, простреливаемой ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты последние подробности подрыва машины ГАИ в Москве. Что известно о смертнике и в чем заключается особенность атаки

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    Названа проблема рубля

    Назван простой способ снизить риск болезней сердца

    В России ограничат возможности для исследований рынков товаров

    Песков высказался о надеждах России по СВО

    В Кремле сделали заявление об урегулировании конфликта на Украине в годовщину СВО

    Переговорные позиции Украины в годовщину СВО оценили словами «слабее, чем когда-либо»

    Песков указал на планы Запада по сокрушению России

    Песков заявил о влиянии СВО на россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok