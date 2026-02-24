Реклама

09:51, 24 февраля 2026Россия

Боец СВО спас сослуживца с риском для жизни

Боец СВО спас сослуживца под огнем противника
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) спас сослуживца под огнем противника. Об этом рассказал изданию «Регион 64» военнослужащий Александр Колесников.

Группа российских солдат попала под плотный огонь противника в августе 2025 года. Двое бойцов были ранены. Одного из них успели своевременно эвакуировать, за вторым выдвинулся квадроцикл. С риском для жизни солдат с позывным Дэн смог под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) доставить второго раненого в «зеленую зону».

«Пережгутовали, отправили в тыл», — пояснил Колесников.

Ранее стало известно о подвиге бойца СВО с позывным Люк, который преодолел четыре километра с девятью осколками в ногах. Перед этим он попал под удар украинского беспилотника.

