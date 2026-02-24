Боец СВО спас сослуживца с риском для жизни

Боец СВО спас сослуживца под огнем противника

Боец специальной военной операции (СВО) спас сослуживца под огнем противника. Об этом рассказал изданию «Регион 64» военнослужащий Александр Колесников.

Группа российских солдат попала под плотный огонь противника в августе 2025 года. Двое бойцов были ранены. Одного из них успели своевременно эвакуировать, за вторым выдвинулся квадроцикл. С риском для жизни солдат с позывным Дэн смог под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) доставить второго раненого в «зеленую зону».

«Пережгутовали, отправили в тыл», — пояснил Колесников.

Ранее стало известно о подвиге бойца СВО с позывным Люк, который преодолел четыре километра с девятью осколками в ногах. Перед этим он попал под удар украинского беспилотника.