Боец СВО спас сослуживца с риском для жизни

Боец специальной военной операции (СВО) спас сослуживца под огнем противника. Об этом рассказал изданию «Регион 64» военнослужащий Александр Колесников.
Группа российских солдат попала под плотный огонь противника в августе 2025 года. Двое бойцов были ранены. Одного из них успели своевременно эвакуировать, за вторым выдвинулся квадроцикл. С риском для жизни солдат с позывным Дэн смог под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) доставить второго раненого в «зеленую зону».
«Пережгутовали, отправили в тыл», — пояснил Колесников.
Ранее стало известно о подвиге бойца СВО с позывным Люк, который преодолел четыре километра с девятью осколками в ногах. Перед этим он попал под удар украинского беспилотника.