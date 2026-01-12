Раненый боец СВО прошел четыре километра с девятью осколками в ногах после атаки ВСУ

Раненый боец СВО прошел четыре километра с осколками в ногах после атаки ВСУ

Боец специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Люк прошел четыре километра с девятью осколками в ногах после сброса кассетного боеприпаса с украинского беспилотника. Его историю публикует газета «Красная звезда».

«Когда подоспела эвакуационная группа, был уверен, что с ними я не дойду — слишком большое скопление людей. Но на упорстве сам четыре километра прошел. Тяжело, больно было, но ничего — справился», — вспомнил военнослужащий.

Восстановившись после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), боец вернулся на фронт. Вскоре после этого он получил второе ранение. Во время штурма его подразделение попало в засаду, и осколок от артиллерийского снаряда повредил руку Люку, задев лучевой нерв. Пройдя реабилитацию, он снова отправился на СВО уже в статусе командира.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, Люк награжден медалями «За отвагу» и Суворова.

Ранее сообщалось о другом бойце СВО, который пять километров нес на себе раненого сослуживца. Жизнь солдата удалось спасти.