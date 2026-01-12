Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:15, 12 января 2026Россия

Раненый боец СВО прошел четыре километра с девятью осколками в ногах после атаки ВСУ

Раненый боец СВО прошел четыре километра с осколками в ногах после атаки ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Люк прошел четыре километра с девятью осколками в ногах после сброса кассетного боеприпаса с украинского беспилотника. Его историю публикует газета «Красная звезда».

«Когда подоспела эвакуационная группа, был уверен, что с ними я не дойду — слишком большое скопление людей. Но на упорстве сам четыре километра прошел. Тяжело, больно было, но ничего — справился», — вспомнил военнослужащий.

Восстановившись после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), боец вернулся на фронт. Вскоре после этого он получил второе ранение. Во время штурма его подразделение попало в засаду, и осколок от артиллерийского снаряда повредил руку Люку, задев лучевой нерв. Пройдя реабилитацию, он снова отправился на СВО уже в статусе командира.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, Люк награжден медалями «За отвагу» и Суворова.

Ранее сообщалось о другом бойце СВО, который пять километров нес на себе раненого сослуживца. Жизнь солдата удалось спасти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экономика России вплотную приблизилась к стагнации. Что ждет россиян?

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Москвичам рассказали о крещенских морозах

    США заявили об оккупации Гренландии Данией

    Пьяная россиянка напала на бригаду скорой помощи

    Слышавшему работу собственного организма россиянину провели уникальную операцию

    Спрос на все перевозки в России упал

    Вратаря «Барселоны» сняли с пивом и сигаретой после победы над «Реалом»

    Появились подробности о подготовке теракта в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok