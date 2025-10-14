Боец СВО пять километров нес на себе раненого сослуживца и спас ему жизнь

Боец СВО пять километров нес на себе раненого сослуживца и спас ему жизнь. Об этом случае на передовой рассказала пресс-служба Минобороны в Telegram.

Речь идет о рядовом Иване Семакине, командире эвакуационной группы одного из находящихся в зоне СВО воинских соединений. Описанный пресс-службой случай произошел после того, как один из бойцов подорвался на мине.

Семакин отправился в зону СВО вслед за друзьями и знакомыми, уточнили в Минобороны. Эвакуация в зеленую зону подорвавшегося на мине солдата — не единственный подобный случай за время его службы, отметили в министерстве.

Ранее стало известно об участнике СВО из Бурятии, который спас раненого сослуживца. Он вытащил его из-под завалов — бойцы возводили подземный наблюдательный пункт. В него попал один из выпущенных ВСУ снарядов.