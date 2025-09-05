Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:02, 5 сентября 2025Россия

Боец СВО вытащил раненого сослуживца из-под завалов подземного тоннеля после удара ВСУ

АиФ: Боец СВО вытащил раненого сослуживца из-под завалов подземного тоннеля
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Связист из Бурятии спас раненого сослуживца после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по месту строительства подземного тоннеля, вытащив его из-под завалов. Об этом пишут «Аргументы и Факты» (АиФ).

По данным издания, российские военнослужащие возводили скрытый под землей наблюдательный пункт рядом с линией фронта. Работы велись в непосредственной близости от боевых действий.

Один из снарядов ВСУ попал по этой позиции и разрушил часть подземного тоннеля. В этот момент под землей находился российский солдат. Его сослуживец смог оперативно вытащить раненого из-под завала, оказать первую медицинскую помощь и вернуться, чтобы завершать работу.

«Операция по созданию пункта была успешно завершена, несмотря на постоянные обстрелы противника ударными дронами и артиллерией. Это способствовало продвижению наших войск на данном тактическом направлении», — пояснили изданию в пресс-службе восточного военного округа.

Ранее сообщалось, что раненый российский боец СВО более трех километров нес на себе сослуживца из Узбекистана, чье ранение оказалось более серьезным. Оба подверглись нападению со стороны украинских солдат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    Уехавшая из России певица поддержала Егора Крида

    Хозяев ротвейлера привлекли к ответственности за укусы россиянки и ее ребенка

    Решетников назвал условие восстановления торговли с США

    Опубликовано первое фото из суда задержанной с наркотиками звезды фильмов «Холоп» и «Лед»

    Минобороны показало кадры ударов «Краснополя» по пункту дислокации ВСУ

    Названы недооцененные продукты для здоровья и долголетия

    Зеленский встретился с Фицо

    Боец СВО вытащил раненого сослуживца из-под завалов подземного тоннеля после удара ВСУ

    Украинку из ЛНР отправили за решетку за шпионаж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости