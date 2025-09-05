Боец СВО вытащил раненого сослуживца из-под завалов подземного тоннеля после удара ВСУ

АиФ: Боец СВО вытащил раненого сослуживца из-под завалов подземного тоннеля

Связист из Бурятии спас раненого сослуживца после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по месту строительства подземного тоннеля, вытащив его из-под завалов. Об этом пишут «Аргументы и Факты» (АиФ).

По данным издания, российские военнослужащие возводили скрытый под землей наблюдательный пункт рядом с линией фронта. Работы велись в непосредственной близости от боевых действий.

Один из снарядов ВСУ попал по этой позиции и разрушил часть подземного тоннеля. В этот момент под землей находился российский солдат. Его сослуживец смог оперативно вытащить раненого из-под завала, оказать первую медицинскую помощь и вернуться, чтобы завершать работу.

«Операция по созданию пункта была успешно завершена, несмотря на постоянные обстрелы противника ударными дронами и артиллерией. Это способствовало продвижению наших войск на данном тактическом направлении», — пояснили изданию в пресс-службе восточного военного округа.

Ранее сообщалось, что раненый российский боец СВО более трех километров нес на себе сослуживца из Узбекистана, чье ранение оказалось более серьезным. Оба подверглись нападению со стороны украинских солдат.