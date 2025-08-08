Россия
14:37, 8 августа 2025

Раненый российский боец СВО более трех километров нес на себе сослуживца из Узбекистана

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Раненый российский боец специальной военной операции (СВО) более трех километров нес на себе сослуживца из Узбекистана, чье ранение оказалось более серьезным. Их историю рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

История произошла в поселке Щербиновка. По информации военкора, двое бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ) подверглись нападению со стороны украинских солдат и получили ранения.

«Я ему сказал: оставь меня там, иди сам, ты сам ранен. Он меня не бросал. Он сказал: своих не бросаем», — вспомнил боец СВО из Узбекистана.

Для эвакуации с поля боя в более безопасный район им пришлось пройти около трех километров. Российские бойцы шли осторожно, периодически связываясь со своим командиром. Российские операторы дронов поддерживали военнослужащих с высоты.

Ранее сообщалось о другом бойце СВО, который на руках выносил тяжелораненого с поля боя после поломки транспорта. Бойца представили к медали «3а отвагу».

