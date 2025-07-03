Российский военный на руках выносил тяжелораненого с поля боя после поломки транспорта

RT: Боец СВО на руках выносил тяжелораненого с поля боя после поломки транспорта

Российский военнослужащий с позывным Татыш на руках выносил тяжелораненого с поля боя в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине после поломки транспорта. Его историю публикует RT.

Со слов бойца, в ноябре 2024 года в Волчанске, увидев приближение украинских FPV-дронов, он оценил обстановку и помог раненым сослуживцам эвакуироваться.

«По нам FPV отработал, [потом мы] подорвались на какой-то мине. Но все равно я ехал, пока техника дюжила. И когда квадроцикл [перестал работать], на руках тяжелораненого пришлось тащить», — вспомнил Татыш.

За спасение сослуживцев бойца представили к медали «3а отвагу». Сам военный также получил ранение. По его словам, это его третье осколочное ранение за все время нахождения на СВО.

Ранее боец СВО из Башкирии нашел подорвавшегося на мине сына и на руках вынес его с поля боя под огнем украинских военных. Он пронес его пять километров.