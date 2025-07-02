Боец СВО нашел подорвавшегося на мине сына и на руках вынес его с поля боя под огнем ВСУ

Боец из Башкирии нашел раненного на СВО сына и на руках вынес его с поля боя

Участник специальной военной операции (СВО) нашел подорвавшегося на мине сына и на руках вынес его с поля боя под огнем противника. Об этом сообщает портал Gorobzor.ru.

Сына россиянина призвали на службу осенью 2022 года. Уже в декабре 2023 года в зону СВО прибыл и его отец. Из публикации следует, что родственники проходили службу на одном участке фронта.

В июле 2024 года, возвращаясь с боевого задания, сын подорвался на мине, получив тяжелое ранение. Его отец присоединился к эвакуационной группе, нашел сына на поле боя и пять километров нес его на руках под огнем противника. Всем участникам эвакуации удалось выжить.

Описанный эпизод — не первый случай, когда отцы уходят на СВО вслед за детьми. Ранее житель Волгоградской области отправился на СВО, где проходил службу его сын. Менее чем через месяц он был смертельно ранен.