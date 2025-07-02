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14:16, 2 июля 2025Россия

Боец СВО нашел подорвавшегося на мине сына и на руках вынес его с поля боя под огнем ВСУ

Боец из Башкирии нашел раненного на СВО сына и на руках вынес его с поля боя
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) нашел подорвавшегося на мине сына и на руках вынес его с поля боя под огнем противника. Об этом сообщает портал Gorobzor.ru.

Сына россиянина призвали на службу осенью 2022 года. Уже в декабре 2023 года в зону СВО прибыл и его отец. Из публикации следует, что родственники проходили службу на одном участке фронта.

В июле 2024 года, возвращаясь с боевого задания, сын подорвался на мине, получив тяжелое ранение. Его отец присоединился к эвакуационной группе, нашел сына на поле боя и пять километров нес его на руках под огнем противника. Всем участникам эвакуации удалось выжить.

Описанный эпизод — не первый случай, когда отцы уходят на СВО вслед за детьми. Ранее житель Волгоградской области отправился на СВО, где проходил службу его сын. Менее чем через месяц он был смертельно ранен.

ЖЗЛ
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