Многодетный россиянин отправился на СВО за сыном и через месяц был смертельно ранен

Житель Волгоградской области отправился на СВО за сыном и был смертельно ранен

Житель Волгоградской области отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине вслед за сыном и меньше чем через месяц был смертельно ранен. Его историю публикует V1.ru.

По данным издания, участник СВО — многодетный отец, у него трое детей, младшему из которых — четыре года, а старший в 2022 году получил повестку и отправился на фронт в рамках мобилизации.

18 апреля 2025 года россиянин подписал контракт и уехал в зону СВО. Как рассказали в администрации Саломатинского сельского поселения, он хотел найти «за ленточкой» сына, перевестись к нему в часть и вместе нести службу.

«Но так сложилось. Сыну дали 10 дней отпуска проститься с отцом, сейчас он у нас в поселении», — добавили в администрации.

Ранее жительница Уфы ушла на СВО вслед за мужем и спасла его. Военнослужащий убежден, что именно ее молитвы помогли ему выжить.