Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:21, 23 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский высказался о возвращении к границам 1991 года

Зеленский заявил о невозможности возвращения к границам 1991 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возвращении к границам 1991 года. Об этом он сообщил в интервью «Би-би-си».

«Поэтому на данный момент это невозможно», — признал он. Зеленский также выразил мнение, что территориальные уступки со стороны Киева приведут к расколу украинского общества.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что по территориальному вопросу решение должен принимать украинский народ в ходе голосования. По его мнению, голосование может проходить в формате выборов или референдума. При этом Зеленский подчеркнул, что его позиция по уступкам неизменна, и описал ее словами «стоим, где стоим».

До этого депутат Верховной рады Дмитрий Разумков признал, что Украина не способна силой вернуть утраченные в ходе конфликта территории, чтобы республика вновь оказалась на границах 1991 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский задал один неудобный вопрос западным партнерам

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Медведев ответил на угрозу Каллас участникам СВО

    Возможности ВСУ пойти в наступление оценили

    Буданов заявил о приближении момента для «окончательных решений» по Украине

    На Западе жестко высказались о главе МИД Польши после его слов об Украине

    Подсчитаны необходимые для восстановления Украины средства

    В МИД России призвали США освободить Мадуро и его жену

    ВСУ атаковали Крым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok