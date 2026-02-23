Зеленский заявил о невозможности возвращения к границам 1991 года

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возвращении к границам 1991 года. Об этом он сообщил в интервью «Би-би-си».

«Поэтому на данный момент это невозможно», — признал он. Зеленский также выразил мнение, что территориальные уступки со стороны Киева приведут к расколу украинского общества.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что по территориальному вопросу решение должен принимать украинский народ в ходе голосования. По его мнению, голосование может проходить в формате выборов или референдума. При этом Зеленский подчеркнул, что его позиция по уступкам неизменна, и описал ее словами «стоим, где стоим».

До этого депутат Верховной рады Дмитрий Разумков признал, что Украина не способна силой вернуть утраченные в ходе конфликта территории, чтобы республика вновь оказалась на границах 1991 года.