В Раде сделали заявление об утраченных территориях

Депутат Рады Разумков: Украина не способна силой вернуться на границы 1991 года

Украина не способна силой вернуть утраченные в ходе конфликта территории, чтобы республика вновь оказалась на границах 1991 года. Такое заявление сделал в интервью YouTube-каналу Politeka депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Я глубоко убежден, <…> что невозможно вернуть эти территории сегодня военным путем. Нам это с вами может нравиться, может не нравиться, но объективная реальность такова», — признал украинский парламентарий.

Разумков добавил, что даже президент Украины Владимир Зеленский сегодня кардинально изменил риторику в отношении этого вопроса вопреки тому, что он относил тему возвращения к границам 1991 года к первостепенным пунктам во всех своих мирных планах.

«Что произошло с другими его гениальными планами? Куда делись границы 1991 года? Это же было ключевое», — подчеркнул нардеп.

Ранее главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский анонсировал новые наступления. По его словам, «в обороне победу не одержать», поэтому Украина продолжит наступательные операции.