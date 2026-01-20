Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:54, 20 января 2026Бывший СССР

В Раде сделали заявление об утраченных территориях

Депутат Рады Разумков: Украина не способна силой вернуться на границы 1991 года
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украина не способна силой вернуть утраченные в ходе конфликта территории, чтобы республика вновь оказалась на границах 1991 года. Такое заявление сделал в интервью YouTube-каналу Politeka депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Я глубоко убежден, <…> что невозможно вернуть эти территории сегодня военным путем. Нам это с вами может нравиться, может не нравиться, но объективная реальность такова», — признал украинский парламентарий.

Разумков добавил, что даже президент Украины Владимир Зеленский сегодня кардинально изменил риторику в отношении этого вопроса вопреки тому, что он относил тему возвращения к границам 1991 года к первостепенным пунктам во всех своих мирных планах.

«Что произошло с другими его гениальными планами? Куда делись границы 1991 года? Это же было ключевое», — подчеркнул нардеп.

Ранее главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский анонсировал новые наступления. По его словам, «в обороне победу не одержать», поэтому Украина продолжит наступательные операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия выйдет из состава стран СНГ. С чем связано решение и какие потери уже понесла республика?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Ученые раскрыли пять ранних признаков диабета

    Опубликованы кадры воздушных боев на Запорожском фронте

    Силовики рассказали о сидевших в окопе с погибшими сослуживцами бойцах ВСУ

    В России оценили состояние переговоров о мире с Украиной

    Женщина пережила околосмертный опыт и назвала его волшебным

    В сети обсудили внешность 79-летнего Сильвестра Сталлоне на видео из спортзала

    Российский хоккейный вратарь устроил жесткую драку на матче НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok