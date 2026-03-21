16:45, 21 марта 2026Россия

Стало известно о жертвах удара ВСУ по российскому региону

Гладков: Две женщины погибли от обстрела ВСУ в белгородском селе Смородино
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Три женщины пострадали от удара ВСУ по социальному объекту в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, две женщины не выжили вследствие обстрела. Третья пострадавшая находится в тяжелом состоянии. У нее множественные осколочные ранения, перелом предплечья. Глава поселения доставил ее в Грайворонскую ЦРБ. После стабилизации состояния пострадавшая сельчанка будет переведена в медицинское учреждение Белгорода.

Гладков выразил соболезнования родным и близким жертв удара ВСУ.

Здание социального объекта разрушено, под завалами могут находиться люди. Кроме того, огнем ВСУ уничтожен магазин. В настоящее время проводится разбор конструкций, однако работы затруднены из-за высокой активности украинских дронов.

Ранее сообщалось, что при отражении атаки беспилотников ВСУ в селе Горки пострадали два бойца подразделения «Орлан».

