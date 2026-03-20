Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:52, 20 марта 2026Россия

Два бойца пострадали при атаке БПЛА в российском регионе

Гладков: 2 бойца подразделения «Орлан» пострадали при атаке БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

При отражении атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в селе Горки пострадали два бойца подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«У одного мужчины диагностировали слепые осколочные ранения локтевого сустава и бедра, у другого — закрытую черепно-мозговую травму и ссадину предплечья», — уточнил глава российского региона.

Гладков уточнил, что пострадавших доставили в больницу их сослуживцы.

Ранее в период с 11:00 до 14:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны перехватили два БПЛА в Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok