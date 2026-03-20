ВСУ выпустили по России почти 30 беспилотников за три часа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 29 беспилотников за три часа. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Атака была совершена в период с 11:00 до 14:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Больше всего украинских дронов — 27 — дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Брянской области. Еще два беспилотника уничтожили над Белгородской областью.
О пострадавших и разрушениях на земле деталей не приводится.
Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ночь на пятницу, 20 марта, над регионами России. Больше всего дронов — 14 — сбили над Краснодарским краем.