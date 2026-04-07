Стало известно о возможном уходе с поста российского губернатора

00:26, 7 апреля 2026Россия

«Ведомости»: Губернатор Белгородской области Гладков может уйти с поста
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mikhail Klimentyev / Keystone Press Agency / Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом пишут «Ведомости».

Три близких к администрации президента источника рассказали изданию, что в регионе может смениться руководитель еще до сентябрьских выборов. По словам одного из собеседников, вероятный уход Гладкова связан в том числе с его здоровьем.

Также уйти с должности могут еще два российских губернатора — глава Дагестана Сергей Меликов и руководитель Брянской области Александр Богомаз.

В феврале Гладков рассказал, что опоздал на работу, поскольку его отказался подвезти один из местных жителей. Политик возвращался из командировки и его поезд сломался. Тогда он попросил мужчину подкинуть его до места, где его ожидала служебная машина. Но местный его просьбу не выполнил. Гладков попросил главу Яковлевского района, в котором произошел инцидент, съездить к мужчине и выяснить, «в чем обида».

