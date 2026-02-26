Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:22, 26 февраля 2026Россия

Российский губернатор рассказал об отказавшемся подвезти его местном жителе

Белгородский губернатор Гладков рассказал об отказавшемся подвезти его жителе
Майя Назарова

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что опоздал на работу, поскольку его отказался подвезти один из местных жителей. Свой комментарий глава российского приграничного региона привел в Telegram-канале.

Гладков рассказал, что утром возвращался из командировки и его поезд сломался. Тогда он попросил мужчину подкинуть его до места, где его ожидала служебная машина. Но местный его просьбу не выполнил. «Понимаю, что своих проблем много, тут еще по утрам губернаторы ходят в темноте, непонятно зачем», — поделился в посте Гладков.

Он добавил, что попросит главу Яковлевского района, в котором произошел инцидент, еще раз съездить к мужчине и выяснить, «в чем обида».

До этого сообщалось, что Гладков застрял в лифте во время масштабного отключения света в Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан опубликовал открытое письмо с призывом к Зеленскому

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Пленный рассказал о легендах ВСУ про танк «Алеша»

    Названы уровни возможного снижения цены отсечения для нефти в России

    В Одессе заявили о повреждении объекта энергетики

    Покупка жилья через эскроу-счета перестала быть безопасной

    Российские компании атаковали хакеры

    Назван эффективный способ замедлить старение мозга

    Раскрыты результаты осмотра телефона загадочно пропавшей в Смоленске девятилетней девочки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok