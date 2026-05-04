Глава приграничного региона России решил продлить себе отпуск

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продлил отпуск. Об этом он сообщил в Telegram.

Как уточнил глава пригранничного региона России, решение принято в связи с рекомендациями врачей. На данный момент отпуск продлен еще на две недели.

«Дорогие друзья, продлил отпуск на две недели по рекомендации врачей», — написал Гладков.

Об уходе в отпуск впервые с 2024 года Гладков заявил 16 апреля. Сообщалось, что исполнять обязанности губернатора в его отсутствие будет руководитель администрации главы региона Александр Лоренц.

Ранее «Ведомости» опубликовали данные о том, что белгородский губернатор может уйти с поста. В Кремле не стали комментировать эти сведения. Позднее появилась информация, что Гладков может получить повышение. В частности, ему прочили должность посла в Абхазии.