16:49, 16 апреля 2026Россия

Глава приграничного региона заявил об уходе в отпуск на фоне сведений о возможной отставке

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На фоне сведений о возможной отставке губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об уходе в отпуск на две недели. Сообщение опубликовано в Telegram главы приграничного региона.

«Ухожу в отпуск на две недели. Последний раз в таком отпуске был, если не ошибаюсь, в 2024 году», — написал Гладков.

Исполнять обязанности губернатора в его отсутствие будет руководитель администрации главы региона Александр Лоренц.

Гладков также заверил, что оперативные и боевые задачи по защите мирных жителей и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций будут, как и прежде, исполнять чиновники областной администрации, оперативные дежурные, МЧС, полиция, а также подразделения «Барс-Белгород» и «Орлан». «Все алгоритмы отлажены и отработаны множество раз», — заключил он.

Ранее «Ведомости» опубликовали данные о том, что белгородский губернатор может уйти с поста. Оперативный штаб Белгородской области назвал слухами появившуюся информацию. В Кремле не стали комментировать эти сведения. Позднее появилась информация, что Гладков может получить повышение.

