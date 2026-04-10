Стало известно о возможном повышении главы приграничного региона России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может получить повышение. Об этом стало известно из публикации «Ведомостей».
По информации издания, новый возможный пост Гладкова — замглавы министерства экономического развития, которое сейчас возглавляет Максим Решетников. «Ведомости» отмечают, что ранее в России наблюдалась обратная тенденция — заместители глав федеральных ведомств переходили на повышение на губернаторские посты.
Возможную смену главы этого приграничного субъекта федерации связывают с тяжелой ситуацией в регионе.
Среди кандидатов на должность нового губернатора Белгородской области называют заместителя губернатора Иркутской области, генерал-майора Александра Шуваева.