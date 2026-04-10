Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:01, 10 апреля 2026Россия

Стало известно о возможном повышении главы приграничного региона России

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может получить повышение. Об этом стало известно из публикации «Ведомостей».

По информации издания, новый возможный пост Гладкова — замглавы министерства экономического развития, которое сейчас возглавляет Максим Решетников. «Ведомости» отмечают, что ранее в России наблюдалась обратная тенденция — заместители глав федеральных ведомств переходили на повышение на губернаторские посты.

Возможную смену главы этого приграничного субъекта федерации связывают с тяжелой ситуацией в регионе.

Среди кандидатов на должность нового губернатора Белгородской области называют заместителя губернатора Иркутской области, генерал-майора Александра Шуваева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok