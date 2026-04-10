Назван возможный кандидат на пост главы российского приграничного региона

«Ведомости»: Генерал Шуваев назван кандидатом на пост главы Белгородской области

Заместитель губернатора Иркутской области, генерал-майор Александр Шуваев назван основным кандидатом на пост главы Белгородской области в случае отставки действующего губернатора Вячеслава Гладкова. Об этом пишут «Ведомости».

Отмечалось, что претендент на должность в российском приграничном регионе — кадровый военный. С 2002 года Шуваев проходил военную службу, в том числе в Тульской области. Он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в российско-грузинском конфликте в 2008 году, в операции в Сирии и в спецоперации на Украине.

Кроме того, Шуваев является Героем России. Он участвовал во втором потоке кадровой программы для военных «Время героев». В январе 2026-го получил пост замгубернатора Иркутской области.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предпочел не комментировать информацию о возможной отставке Гладкова.

О вероятном уходе губернатора Белгородской области заговорили на этой неделе. «Ведомости» писали, что Гладков может оставить должность из-за состояния здоровья.

