Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:35, 10 апреля 2026Россия

Назван возможный кандидат на пост главы российского приграничного региона

«Ведомости»: Генерал Шуваев назван кандидатом на пост главы Белгородской области
Майя Назарова

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Заместитель губернатора Иркутской области, генерал-майор Александр Шуваев назван основным кандидатом на пост главы Белгородской области в случае отставки действующего губернатора Вячеслава Гладкова. Об этом пишут «Ведомости».

Отмечалось, что претендент на должность в российском приграничном регионе — кадровый военный. С 2002 года Шуваев проходил военную службу, в том числе в Тульской области. Он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в российско-грузинском конфликте в 2008 году, в операции в Сирии и в спецоперации на Украине.

Кроме того, Шуваев является Героем России. Он участвовал во втором потоке кадровой программы для военных «Время героев». В январе 2026-го получил пост замгубернатора Иркутской области.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предпочел не комментировать информацию о возможной отставке Гладкова.

О вероятном уходе губернатора Белгородской области заговорили на этой неделе. «Ведомости» писали, что Гладков может оставить должность из-за состояния здоровья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok