В российском регионе прокомментировали данные о возможной отставке губернатора

Белгородский оперштаб назвал слухами информацию об уходе с поста Гладкова

Оперативный штаб Белгородской области назвал слухами появившуюся информацию об уходе с поста губернатора региона Вячеслава Гладкова. Комментарий по ситуации появился в группе организации во «ВКонтакте».

В оперштабе подчеркнули, что Гладков продолжает работу в должности. В Белгородской области напомнили, что официальная информация об отставках и назначениях губернаторов размещается на официальном сайте президента России.

До этого «Ведомости» опубликовали данные о том, что белгородский губернатор может уйти с поста. Три близких к администрации президента источника рассказали изданию, что в регионе может смениться руководитель еще до сентябрьских выборов. По словам одного из собеседников издания, вероятный уход Гладкова связан в том числе с его здоровьем.

Также, как утверждают собеседники «Ведомостей», покинуть должности могут еще два российских губернатора — глава Дагестана Сергей Меликов и руководитель Брянской области Александр Богомаз.