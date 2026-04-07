12:06, 7 апреля 2026Россия

В российском регионе прокомментировали данные о возможной отставке губернатора

Белгородский оперштаб назвал слухами информацию об уходе с поста Гладкова
Майя Назарова

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Оперативный штаб Белгородской области назвал слухами появившуюся информацию об уходе с поста губернатора региона Вячеслава Гладкова. Комментарий по ситуации появился в группе организации во «ВКонтакте».

В оперштабе подчеркнули, что Гладков продолжает работу в должности. В Белгородской области напомнили, что официальная информация об отставках и назначениях губернаторов размещается на официальном сайте президента России.

До этого «Ведомости» опубликовали данные о том, что белгородский губернатор может уйти с поста. Три близких к администрации президента источника рассказали изданию, что в регионе может смениться руководитель еще до сентябрьских выборов. По словам одного из собеседников издания, вероятный уход Гладкова связан в том числе с его здоровьем.

Также, как утверждают собеседники «Ведомостей», покинуть должности могут еще два российских губернатора — глава Дагестана Сергей Меликов и руководитель Брянской области Александр Богомаз.

    Последние новости

    Одна из самых развитых экономик мира не стала покупать нефть у России

    Бывшая невеста Лепса показала на камеру интимный момент с новым возлюбленным

    Названа причина быстрого ослабления защиты кишечника

    Китай разогнал цены на рыбу в России

    Россия начала помогать соседней стране расследовать геноцид

    Орбан рассказал Путину сказку

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с вирусом

    Бузова эмоционально отреагировала на беременность сестры

    В способности Трампа вывести США из НАТО усомнились

    Молодой рыбак в трусах спас запутавшуюся в леске акулу-людоеда

    Все новости
