Названа возможная новая должность белгородского губернатора на фоне слухов об отставке

«Ведомости»: Гладкову может быть предложена должность посла в Абхазии

Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову на фоне слухов об отставке может быть предложена должность посла в Абхазии. Такой возможный новый пост для главы российского приграничного региона назвали источники «Ведомостей».

Один из собеседников издания отметил, что для Гладкова — это неплохой карьерный трек. Он указал, что данная работа не требует большой нагрузки, «позволяет бывать в Сочи, при этом оставаться в фарватере госполитики».

Как выяснили «Ведомости», Гладков не работал на подобных должностях. До назначения в 2020 году временно исполняющим губернатора Белгородской области он руководил ЗАТО Заречный в Пензенской области. Также занимал посты замгубернатора Севастополя и зампреда правительства Ставропольского края.

До этого Гладков на фоне слухов об отставке сообщил, что уходит в отпуск на две недели.

В начале апреля стало известно о возможном увольнении Гладкова. Оперативный штаб Белгородской области назвал слухами появившуюся информацию. В Кремле не стали комментировать эти сведения. Позже появилась информация, что Гладков может получить повышение.