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19:30, 3 июня 2026Мир

Рубио сделал заявление об усилиях США в урегулировании на Украине

Рубио: США готовы возобновить усилия по достижению мира между Россией и Украиной
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Соединенные Штаты готовы возобновить усилия по прекращению огня и достижению мира между Россией и Украиной. Об этом во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявил госсекретарь Марко Рубио, трансляция доступна на YouTube-канале агентства Associated Press.

«Мы готовы к этому», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Марко Рубио отметил, что США не являются беспристрастным посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине из-за поставок оружия Киеву. Он добавил, что Вашингтон продолжают продавать оружие в рамках программы PURL, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.

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