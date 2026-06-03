Рубио сделал заявление об усилиях США в урегулировании на Украине

Рубио: США готовы возобновить усилия по достижению мира между Россией и Украиной

Соединенные Штаты готовы возобновить усилия по прекращению огня и достижению мира между Россией и Украиной. Об этом во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявил госсекретарь Марко Рубио, трансляция доступна на YouTube-канале агентства Associated Press.

«Мы готовы к этому», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Марко Рубио отметил, что США не являются беспристрастным посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине из-за поставок оружия Киеву. Он добавил, что Вашингтон продолжают продавать оружие в рамках программы PURL, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.