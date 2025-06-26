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13:08, 26 июня 2025Интернет и СМИ

Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков

Суд оштрафовал телеведущую Боню на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Суд оштрафовал российскую телеведущую и блогершу Викторию Боню на 50 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков. Об этом стало известно Mash.

Отмечается, что ведущая в интервью блогеру и предпринимателю Сергею Косенко подробно рассказала о поиске и способах употребления известного наркотического напитка. Кроме того, в ходе беседы Боня утверждала, что этот напиток якобы помог ей закрыть крупный долг.

Адвокат телеведущей в суде заявил, что она признала вину. При этом защитник просил суд учесть, что интервью предназначалось не для российской аудитории.

Уточняется, что Косенко также назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

О том, что в отношении Бони составили протокол об административном нарушении за пропаганду наркотиков, стало известно в начале июня. Тогда отмечалось, что материалы с пропагандой наркотиков могли быть размещены на одном из сайтов, который в прошлом принадлежал телеведущей.

Летом 2023 года сообщалось, что прокуратура Москвы начала проверку Бони на предмет пропаганды наркотиков и психотропных веществ. Перед этим представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт в своем обращении к Генпрокуратуре заявила, что телеведущая пропагандирует ретриты по сакральной медицине, во время которых участники употребляют отвар, содержащий психотропные вещества.

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