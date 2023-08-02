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12:32, 2 августа 2023Интернет и СМИ

Викторию Боню проверят на пропаганду наркотиков

Прокуратура начала проверку блогерши Виктории Бони на пропаганду наркотиков
Виктория Боня

Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Прокуратура Москвы начала проверку в отношении популярной блогерши и телеведущей Виктории Бони на пропаганду наркотиков и психотропных веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В настоящее время прокуратура Москвы проводит проверку в отношении Виктории Анатольевны Бони, 1979 года рождения, на наличие оснований привлечения ее к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")», — заявили в прокуратуре.

Блогерше может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Проверка может продлиться до конца августа и быть продолжена при необходимости.

По данным ТАСС, ранее в Генпрокуратуру обратилась представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт. Она заявила, что Боня пропагандирует ретриты по сакральной медицине, во время которых участники употребляют отвар, содержащий психотропные вещества.

В июле административное дело о пропаганде наркотиков завели на рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко). По словам директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, управление МВД по по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку в отношении исполнителя.

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    Мария Большакова
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