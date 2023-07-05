Стало известно о возбуждении административного дела в отношении рэпера Kizaru

Мизулина: в отношении рэпера Kizaru завели административное дело о пропаганде наркотиков

Российская полиция завела в отношении рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко) административное дело о пропаганде наркотиков, заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, правоохранительные органы проводят проверку в отношении исполнителя. «Главным управлением МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27 июня возбуждено соответствующее дело об административном правонарушении», — подчекрнула она.

В июне стало известно, что Мизулина обратилась в Следственный комитет (СК), МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить российских хип-хоп-исполнителей Kizaru и Big Baby Tape (Егор Ракитин) на пропаганду наркотиков. Общественница также отметила, что за последнее время большое количество артистов начало отказываться от деструктивного контента, меняя подачу и содержание своего творческого материала.