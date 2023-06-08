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13:35, 8 июня 2023Культура

Мизулина призвала к проверке Kizaru и Big Baby Tape на пропаганду наркотиков

Мизулина призвала СК проверить рэперов Kizaru и Big Baby Tape на пропаганду наркотиков

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить российских хип-хоп-исполнителей Kizaru (настоящее имя — Олег Нечипоренко) и Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) на пропаганду наркотиков. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Общественница также отметила, что за последнее время большое количество артистов начало отказываться от деструктивного контента, меняя подачу и содержание своего творческого материала. Мизулина заявила, что тренд на запись треков, в содержании которых упоминаются наркотические средства, уходит.

«Многие с осуждением отнеслись к таким переменам, обвиняя исполнителей в слабости. На самом деле это позиция сильного человека, способного публично заявить об этом своей аудитории», — поведала глава ЛБИ, выразив надежду на то, что в скором времени появится законопроект, по которому пропаганда наркотиков в сети будет приводить к уголовной ответственности.

Ранее Екатерина Мизулина призвала прекратить травлю в адрес солиста группы «Три дня дождя» Глеба Викторова, появившегося на сцене в Екатеринбурге в нетрезвом состоянии и сорвавшего концерт.

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    Анастасия Астахова
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