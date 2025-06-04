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15:51, 4 июня 2025Интернет и СМИ

На Викторию Боню составили протокол по статье о пропаганде наркотиков

ТАСС: На Викторию Боню составили протокол по статье о пропаганде наркотиков
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Виктория Боня

Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

На российскую телеведущую и блогершу Викторию Боню составили протокол об административном нарушении за пропаганду наркотических веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что в отношении телеведущей составили протокол по статье 6.13 («Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров») КоАП РФ. Если суд признает телеведущую виновной, ей может грозит штраф до 30 тысяч рублей. Заседание по делу назначено на конец июня.

Уточняется, что материалы, которые могут быть признаны пропагандой наркотиков, были опубликованы на одном из сайтов Бони. Сейчас доступ к нему заблокирован.

Сама ведущая, комментируя ситуацию, отметила, что ранее сайт действительно принадлежал ей, однако сейчас она не имеет к нему никакого отношения. «У меня был домен, мы перестали его использовать, и им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость. Вот и вся история», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы начала проверку в отношении Бони на пропаганду наркотиков и психотропных веществ. Ведущая заявила, что будет очень рада проверке.

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