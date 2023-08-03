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15:41, 3 августа 2023Интернет и СМИ

Боня обрадовалась проверке на пропаганду наркотиков

Блогерша Виктория Боня заявила, что будет рада проверке на пропаганду наркотиков

Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня прокомментировала сообщения о том, что ее проверят на пропаганду наркотиков и психотропных веществ. В посте, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), она заявила, что будет очень рада проверке.

«Я очень рада, если будет проверка [на пропаганду наркотиков], потому что я, мне кажется, единственный человек из шоу-бизнеса, который вообще не пьет алкоголь, не употребляет никаких наркотиков, никогда в жизни не стал бы какую-то деструктивную информацию нести в массы», — высказалась Боня.

Блогерша добавила, что, если в ходе проверки выяснится, что ее публикации в сети нарушают российские законы, то она удалит их. «Мне бы очень хотелось понимать, насколько я действительно нарушаю закон, потому что я очень законопослушный гражданин», — заключила она.

О том, что прокуратура Москвы начала в отношении Бони проверку на пропаганду наркотиков, сообщалось 2 августа. С просьбой проверить блогершу выступила представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт. Она заявила, что телеведущая пропагандирует ретриты по сакральной медицине, во время которых употребляют отвар с психотропными веществами.

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    Евгения Наумова
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