Спецслужбы США приписали российским хакерам случайные адреса в Tor

В докладе американских спецслужб о влиянии России на выборы в США почти половина якобы причастных к российским хакерам IP-адресов оказались выходными узлами анонимной сети Tor. Об этом сообщает издание The Daily Dot.

В докладе представлен список из 876 IP-адресов, которые признаны подозрительными из-за предположительного использования российскими хакерами. Один из журналистов решил проверить, заходил ли кто-нибудь из списка в его личный блог и обнаружил более 80 тысяч запросов от подозрительных IP-адресов. При этом некоторые из их обладателей даже оставляли комментарии и продолжали посещать сайт журналиста после публикации доклада спецслужб.

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Выяснилось, что 367 адресов (около 42 процентов из всего списка) на самом деле являются выходными узлами анонимной сети Tor — последними серверами в цепочке соединения, выполняющими роль передаточного звена между клиентом сети Tor и публичным интернетом.

Спецслужбы США, по-видимому, посчитали, что хакеры в любом случае использовали Tor для захода на американские правительственные сайты и добавили в списки подозрительных все IP-адреса, связанные с одноименным браузером.

Tor представляет собой децентрализованную сеть серверов, называемых узлами, которые используются для обхода блокировок и анонимного доступа к сайтам. На данный момент в мире существует около одной тысячи выходных узлов Tor, большинство из которых созданы добровольцами. При входе на любую страницу с помощью браузера Tor для сокрытия реального IP пользователь получает адрес одного из серверов.