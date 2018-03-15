Стала известна основная причина отставки Тиллерсона

Основной причиной отставки госсекретаря США Рекса Тиллерсона стали разногласия между ним и американским президентом Дональдом Трампом в урегулировании северокорейской проблемы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

В частности, Тиллерсон всегда настаивал на диалоге с Пхеньяном, в то время как американский лидер собирался продолжать оказывать на Северную Корею максимальное давление.

Из-за этого президент США опасался, что госсекретарь очень хочет пойти на уступки КНДР. «У него [Трампа] должен быть кто-то, кому он полностью доверяет», — приводит агентство слова одного из высокопоставленных американских чиновников.

13 марта Трамп отправил Тиллерсона в отставку. Новым главой Госдепартамента он предложил назначить главу ЦРУ Майка Помпео. Пока его кандидатура не утверждена Конгрессом, обязанности госсекретаря будет выполнять замглавы Госдепа Джон Салливан.

Президент США пояснил, что отставка Тиллерсона обсуждалась уже долгое время и связана с разногласиями во мнениях.

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