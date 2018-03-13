Раскрыта цель смены главы Госдепа

Президент США Дональд Трамп сменил глав Госдепартамента и ЦРУ, чтобы сформировать новую команду перед переговорами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом агентству Reuters сообщил источник в Белом доме.

По его словам, глава государства хотел, чтобы новый госсекретарь вступил в должность до начала встреч с представителями КНДР и переговоров в сфере торговли.

В то же время сам Трамп пояснил журналистам, что отставка Рекса Тиллерсона с должности главы Госдепа обсуждалась уже долгое время. Она связана с разногласиями во мнениях, передает Associated Press. В качестве примера президент привел сделку по Ирану. По его словам, он готов ее разорвать, а госсекретарь считал, что с ней все в порядке.

Американский лидер также полагает, что после ухода с должности Тиллерсон «станет намного счастливее». Трамп добавил, что прекрасно ладит с новым главой Госдепа Майком Помпео, и ход мыслей у них очень похож.

При этом в Госдепартаменте заявили, что президент лично не объяснил госсекретарю причину увольнения.

Ранее 13 марта Трамп объявил об отставке Тиллерсона. Новым госсекретарем станет директор ЦРУ Майк Помпео. В свою очередь разведывательное управление впервые в истории возглавит женщина — Джина Хаспел, занимавшая пост замглавы ведомства.

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