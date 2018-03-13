Главой ЦРУ впервые станет женщина

Директором Центрального разведывательного управления США впервые в истории станет женщина — ведомство возглавит Джина Хаспел. Об этом американский президент Дональд Трамп написал во вторник, 13 марта, на своей странице в Twitter.

В феврале 2017-го Хаспел заняла должность замглавы ЦРУ. На новом посту она сменит Майка Помпео, которого Трамп назначил госсекретарем вместо Рекса Тиллерсона. Обе предложенные кандидатуры должен будет утвердить Конгресс.

Хаспел служила в ЦРУ с 1985 года. Она в том числе управляла тайной тюрьмой ведомства в Таиланде и контролировала жестокие допросы задержанных, писала The New York Times. По ее данным, женщина также была вовлечена в уничтожение видеозаписей, которые задокументировали использование агентами ЦРУ пыток.

О том, что в США намерены сменить главу разведывательного управления, The New York Times сообщала в ноябре. По данным газеты, его должен был занять сенатор-демократ от штата Арканзас Том Коттон.

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