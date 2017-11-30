В США согласовали отставку Тиллерсона

Белый дом разработал план кадровых перестановок в администрации США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

По информации издания, нынешний Госсекретарь Рекс Тиллерсон покинет свой пост. Его место займет директор ЦРУ Марк Помпео, которого на должности руководителя разведывательного ведомства сменит сенатор-демократ от штата Арканзас Том Коттон.

Источник не уточнил, принял ли президент США Дональд Трамп окончательное решение по поводу данных перестановок, однако они якобы уже согласованы с другими высокопоставленными представителями администрации.

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Отставки и назначения могут состояться уже в ближайшие недели — либо перед рождественскими праздниками, либо сразу после их завершения.

26 ноября сообщалось, что Тиллерсон решил не отправлять на предстоящий Глобальный саммит предпринимательства в Индии высокопоставленных сотрудников Госдепартамента из-за назначения главой делегации дочери президента США Иванки Трамп. По информации телеканала CNN, главе внешнеполитического ведомства США очень не понравилось, что Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер пытаются играть все более важную роль во внешней политике США, в то время как за международные отношения отвечает госсекретарь.

В октябре американский сенатор Боб Коркер заявил в интервью The Washington Post о действиях президента, якобы «кастрирующих своего госсекретаря», уничтожая его дипломатические достижения по вопросам, связанным с КНДР и Ираном.