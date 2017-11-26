Иванка Трамп поссорила Госдепартамент и Белый дом

Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон решил не отправлять на предстоящий Глобальный саммит предпринимательства в Индии высокопоставленных сотрудников Госдепартамента из-за назначения главой делегации дочери президента США Иванки Трамп. Об этом сообщает CNN.

Шаг госсекретаря был продиктован не соображениями экономии средств, а пренебрежением по отношению к дочери американского лидера в свете серьезной напряженности между ним и Тиллерсоном, утверждает телеканал.

«Они [Тиллерсон и его сотрудники} не будут посылать кого-то старшего, потому что не хотят поддерживать Иванку. Это очередной разрыв между Белым домом и государством в то время, когда Тиллерсону больше не нужны проблемы с президентом», — пояснил один из источников CNN.

Материалы по теме Трамп-героиня Сможет ли дочь 45-го президента США со временем стать новой хозяйкой Белого дома

Он также уточнил, что Тиллерсону очень не понравилось, что Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер пытаются играть все более важную роль во внешней политике США, в то время как за международные отношения отвечает госсекретарь.

В октябре американский сенатор Боб Коркер заявил в интервью The Washington Post о действиях президента, якобы «кастрирующих своего госсекретаря», уничтожая его дипломатические достижения по вопросам, связанным с КНДР и Ираном.

Также издание со ссылкой на близкое окружение хозяина Белого дома сообщало, что Тиллерсон попал в опалу из-за разногласий по вопросу размещения дополнительных американских войск в Афганистане. Кроме того, недовольство Трампа вызывает позиция главы дипломатии США касательно политики в отношении Кубы и Катара.

Иванка Трамп — одна из трех детей от брака Дональда Трампа с чехословацкой спортсменкой и фотомоделью Иваной Зельничковой-Трамп. Ей 35 лет, она занимает должность помощника президента США. Муж Иванки Трамп Джаред Кушнер — старший советник главы государства.