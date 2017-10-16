Тиллерсон опроверг свою публичную кастрацию

Рекс Тиллерсон заявил, что не подвергался кастрации. В эфире телеканала CNN он прокомментировал высказывание сенатора Боба Коркера о действиях президента, якобы «кастрирующих своего госсекретаря».

«Я проверял. Все на месте», — заявил Тиллерсон в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее глава комитета по международным делам Боб Коркер в интервью газете The Washington Post заявил, что Трамп «кастрирует» Тиллерсона, уничтожая его дипломатические достижения по вопросам, связанным с КНДР и Ираном.

В последнее время в американских СМИ часто поднимается тема о растущем недовольстве Трампа госсекретарем. Так, 1 сентября The Washington Post со ссылкой на близкое окружение хозяина Белого дома рассказала, что Тиллерсон попал в опалу из-за разногласий по вопросу размещения дополнительных американских войск в Афганистане. Также недовольство Трампа вызывает позиция главы дипломатии США касательно политики в отношении Кубы и Катара.