NYT рассказала подробности отставки главного советника Трампа

Бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон был отправлен в отставку из-за подозрений президента США Дональда Трампа в том, что он являлся источником утечки конфиденциальной информации в СМИ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным газеты, глава государства считал, что Бэннон регулярно передает информацию журналистам. Также он замечал, что советник стал приписывать себе заслуги Трампа. «Ситуация стала совершенно нетерпимой задолго до отставки Бэннона в пятницу», — отметил собеседник газеты.

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В следствие этого советники, работающие в Белом доме, разделились на две группы, преследующие в конечном итоге единую цель, пишет NYT. Те, кто президент доверяет, советовали отправить Бэннона в отставку, а те, кто встал на сторону главного стратега, рекомендовали ему покинуть пост добровольно.

18 августа стало известно, что главный стратег президентской администрации США Стивен Бэннон, известный своими ультраправыми взглядами, покинул свой пост. Белый дом подтвердил эту информацию.

17 августа в интервью журналу The American Prospect Бэннон назвал американских нацистов клоунами, а также посоветовал президенту США Дональду Трампу вести себя менее воинственно в отношении Северной Кореи и перейти в наступление в «экономической войне» с Китаем.

