Новую главу ЦРУ припугнули арестом в Европе

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Джина Хаспел

Новому директору Центрального разведывательного управления США Джине Хаспел может грозить арест, если она решит посетить Европу. Об этом в своем Twitter написал бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

По его словам, Хаспел, которая «кое-кого пытала», возможно, не сможет посещать страны ЕС, чтобы встречаться с коллегами. Это связано с тем, что там ей может грозить арест из-за жалобы, направленной Европейским центром по конституционным правам и правам человека (ECCHR) в прокуратуру Германии. В сообщении Сноуден ссылается на сайт организации.

О назначении Хаспел на новую должность президент США Дональд Трамп объявил ранее 13 марта.

Хаспел служит в ЦРУ с 1985 года. Она в том числе руководила тайной тюрьмой ведомства в Таиланде и контролировала жестокие допросы задержанных. Сообщалось, что офицер разведки также была вовлечена в уничтожение видеозаписей, которые задокументировали использование агентами ЦРУ пыток.

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