Трамп собрался заключить «величайшую сделку для мира»

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на успех в переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом он рассказал на политическом митинге в Пенсильвании, передает U.S.News.

«Все может закончиться ничем, либо мы сядем и заключим величайшую сделку для всего мира», — отметил американский лидер, пояснив, что договор разрядит общую ядерную напряженность.

Трамп и Ким Чен Ын должны встретиться в конце мая. Стороны обсудят отказ Пхеньяна от ядерных испытаний.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын допускает такой отказ, а также надеется встретиться с американским лидером «как можно скорее». На это Трамп отвечал, что готов провести такую встречу до мая.

За последние 25 лет американские представители посещали Пхеньян шесть раз. Однако до сих пор ни один действующий президент США не приезжал в столицу КНДР с официальным визитом.

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