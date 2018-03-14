Песков оценил последствия отставки Тиллерсона для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в том, что в связи с назначением директора ЦРУ Майка Помпео госсекретарем США стоит опасаться ухудшения двухсторонних отношений. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 14 марта.

«Понимаете, вряд ли можно упасть ниже пола. Поэтому в этом плане опасаться дальнейшего ухудшения вряд ли приходится, но в любом случае, конечно, остается надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимных отношениях. Эта надежда остается всегда», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Накануне президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Пока его кандидатура не утверждена Конгрессом, обязанности госсекретаря будет выполнять замглавы Госдепа Джон Салливан.

В свою очередь, разведывательное управление впервые в истории возглавит женщина — Джина Хаспел, занимавшая пост замглавы ведомства.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на источник в Белом доме, Трамп сменил глав Госдепартамента и ЦРУ, чтобы сформировать новую команду перед переговорами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Тиллерсон был назначен на пост госсекретаря в декабре 2016 года.

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