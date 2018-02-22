В США рассказали о подготовке к «звездным войнам»

Вашингтон увеличивает финансирование военных космических программ, хотя и не хочет «звездных войн». Об этом заявил советник по национальной безопасности Герберт Макмастер на заседании Национального совета по космосу США. Трансляция доступна на YouTube-канале НАСА.

«Космос наряду с землей, морем и воздухом становится ареной боевых действий. Хотя мы бы не хотели, чтобы конфликты распространялись на космос, США будут готовы на случай, если это все-таки произойдет», — указал Макмастер.

Материалы по теме Абсолютное возмездие Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне И так сойдет Америка прекратила разработку сдерживающего Россию оружия

Советник отметил, что в настоящее время активизируется деятельность противников Вашингтона в околоземном пространстве. Он не уточнил, кого именно имеет в виду.

Макмастер также указал, что проект бюджета на 2019 финансовый год предусматривает рост расходов на космические программы более чем на миллиард долларов. В ближайшие пять лет их необходимо нарастить еще на восемь миллиардов, добавил он.

Ранее в феврале в Центре новой американской безопасности заявили, что вооруженные силы США не готовы отразить существующие угрозы со стороны Москвы и Пекина.

В конце января глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон намерен потратить миллиарды долларов на подготовку к войне в космосе с Россией и Китаем. «Наши конкурентные преимущества во всех областях ведения войны — в воздухе, на земле и море, в космосе и киберпространстве — утрачиваются», — отмечал министр обороны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



