Раскрыто имя нового советника Трампа по национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности. Об этом он написал в своем Twitter.

Этот пост займет бывший постоянный представитель США при ООН Джон Болтон. К работе он приступит 9 апреля, говорится в твите.

Болтон сменит на посту генерала Герберта Макмастера, о скором уходе которого ранее заявлял американский лидер. Отмечалось, что президент был недоволен «слишком жестким подходом [Макмастера] и его долгими, не относящимися к делу брифингами».

Источники в Белом доме сообщали The Washington Post, что на должность советника, помимо Болтона, рассматривался Кит Келлог, ответственный секретарь Совета по национальной безопасности страны.

Болтон представлял страну в ООН в 2005-2006 годах. В 2016-м он также претендовал на должность госсекретаря США.

13 марта Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона. Вместо него он предложил назначить главу ЦРУ Майка Помпео. Пока его кандидатура не утверждена Конгрессом, обязанности госсекретаря будет выполнять замглавы Госдепа Джон Салливан.

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