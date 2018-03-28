Названа причина нежелания Трампа обсуждать дело Скрипаля с Путиным

Президент США Дональд Трамп не стал обсуждать по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным дело отравленного бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, потому что «не хотел заранее уведомлять» его о планах по высылке дипломатов. Об этом в эфире телеканала CNN заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Майкл Энтон.

Как отметил чиновник, Трамп «не телеграфирует о своих шагах или ударах».

20 марта Трамп позвонил Путину. Они обсудили сирийскую проблему и украинский кризис, а также договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание президенты уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

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Звонок американского лидера вызвал большой интерес как в США, так и за их пределами. Так, администрация Трампа положила ему на стол записку с большой надписью «Не поздравлять», однако он не послушался и все-таки поздравил Путина с победой на президентских выборах.

26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран ЕС.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.

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