Люксембург поискал российских шпионов среди дипломатов и сдался

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Жан Ассельборн

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что его страна не намерена высылать российских дипломатов из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Сосбери. Об этом он рассказал в эфире радиопрограммы 5 minutes RTL.

По его словам, причина заключается в том, что в стране очень ограниченное число российских дипломатов. «Несмотря на все наши усилия, оказалось невозможно установить, что кто-то из них шпион или работает против интересов страны», — сообщил он.

Ассельборн добавил, что Люксембург на 100 процентов солидарен с Великобританией.

26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и 16 стран ЕС.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.

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