Стало известно о желании Трампа лично общаться с Путиным

Президент США Дональд Трамп хочет лично взаимодействовать со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом журналистам во Владивостоке рассказал американский посол Джон Хантсман, передает «Интерфакс».

По его словам, Трамп неоднократно заявлял, что стремится к более эффективным отношениям Москвы и Вашингтона. «Он хочет лично взаимодействовать с президентом Путиным. Он говорил об этом каждый раз, когда я с ним виделся», — пояснил глава дипмиссии.

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«Вы можете это назвать стремлением к разрядке либо стремлением к более здоровым отношениям между нашими странами, но мой президент весьма искренен в этом желании: чтобы взаимоотношения между государствами были предсказуемыми, стабильными и крепкими», — добавил Хантсман.

Посол впервые находится с визитом на Дальнем Востоке. Как отмечает РИА Новости, первый раз поездка планировалась на декабрь 2017-го, но была отменена.

В декабре 2017-го Путин заявил, что они с Трампом могли бы перейти на «ты». Президент России также выразил надежду, что у американского коллеги будет возможность наладить контакты с Москвой.

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