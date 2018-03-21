Кремль раскрыл ключевые темы беседы Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора выразили заинтересованность в личной встрече для обсуждения ряда вопросов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова в среду, 21 марта, передает РИА Новости.

«Действительно, лидеры двух стран в ходе вчерашнего телефонного разговора говорили о том, что количество существующих вопросов на повестке дня, главным образом проблемных, конечно, диктует необходимость осуществления такого контакта и проведения саммита. Понимание этой необходимости было подтверждено обоими лидерами», — сказал Песков в ответ на вопрос о сроках проведения российско-американского саммита с участием лидеров двух стран.

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Представитель Кремля также отметил, что Путин и его американский коллега обсуждали идею саммита США и КНДР, но речи о том, чтобы Москва предоставила площадку для этой встречи, не заходило. Песков добавил, что в целом разговор президентов «был конструктивный и деловой, предметный».

Президенты пообщались во вторник, 20 марта, по инициативе американской стороны. Они высказались за развитие взаимодействия, в том числе в вопросах борьбы с международным терроризмом. Кроме того, в начале разговора Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах.

Эта инициатива Трампа вызвала волну негодования в политической среде. Так, сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что «американский президент не ведет за собой свободный мир, поздравляя диктаторов, выигравших фальшивые выборы».

Выборы главы государства прошли в России 18 марта. По данным обработки 99,94 процента протоколов участковых избирательных комиссий, Путин набрал 76,68 процента (свыше 55 миллионов голосов).

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