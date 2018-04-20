Трамп рассердился из-за несвоевременного звонка Путину

Президента США Дональда Трампа вовремя не проинформировали о звонке президента России Владимира Путина в январе 2017 года. Это вызвало недовольство американского лидера работой Майкла Флинна, в то время занимавшего пост помощника президента по национальной безопасности. Об этом стало известно из записки Джеймса Коми, который в тот период был директором ФБР, передает агентство Associated Press.

По словам Коми, Трамп во время обеда в Белом доме с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй поблагодарил ее за то, что «она первой позвонила и поздравила его с инаугурацией». Тогда Флинн вмешался, отметив, что первым был российский лидер Владимир Путин. При этом помощник Трампа по нацбезопасности добавил, что было решено отложить ответный звонок в Москву. Это сильно разозлило хозяина Белого дома.

Как отмечает The Guardian, хозяину Белого дома сообщили о звонке Путина лишь через шесть дней.

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Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн был советником по национальной безопасности президента США с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он ушел в отставку на фоне обвинений в утаивании содержания своих разговоров с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время должность посла России в США.

В 2013 году по представлению президента Барака Обамы Коми был назначен на пост директора ФБР. В 2016-м во время избирательной кампании он расследовал деятельность бывшего госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон. ФБР изначально не нашло преступного умысла в том, что политик использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Однако впоследствии расследование возобновили. Клинтон позже обвиняла ФБР и лично Коми в поражении на выборах.

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